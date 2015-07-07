Pon "Me gusta" y sigue las noticias
RSITrend_x10 - indicador para MetaTrader 5
El indicador RSITrend_x10 muestra la posición del oscilador RSI desde diez marcos temporales diferentes.
La posición del oscilador por debajo del nivel de sobreventa colorea los cuadraditos de rojo, la posición por encima del nivel de sobrecompra, de azul celeste. En el resto de los casos, el color de los cuadrados será gris. Los valores se obtienen a partir de las últimas barras cerradas.
Fig. 1. Indicador RSITrend_x10
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12985
