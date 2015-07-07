CodeBaseSecciones
RSITrend_x10 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
El indicador RSITrend_x10 muestra la posición del oscilador RSI desde diez marcos temporales diferentes.

La posición del oscilador por debajo del nivel de sobreventa colorea los cuadraditos de rojo, la posición por encima del nivel de sobrecompra, de azul celeste. En el resto de los casos, el color de los cuadrados será gris. Los valores se obtienen a partir de las últimas barras cerradas.

Fig. 1. Indicador RSITrend_x10

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12985

CandleTrend_x10 CandleTrend_x10

El indicador CandleTrend_x10 muestra las direcciones del movimiento del precio desde diez marcos temporales diferentes.

Donchian Fibo Donchian Fibo

Indicador modificado Donchian Channels con niveles de Fibonacci.

MultiRSITrend_x10 MultiRSITrend_x10

El indicador MultiRSITrend_x10 muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando la posición del indicador RSI de diez marcos temporales diferentes.

MultiRVITrend_x10 MultiRVITrend_x10

El indicador MultiRVITrend_x10 muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando la posición del indicador RVI de diez marcos temporales diferentes.