El indicador CandleTrend_x10 muestra las direcciones del movimiento del precio desde diez marcos temporales diferentes.

El indicador MultiRSITrend_x10 muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando la posición del indicador RSI de diez marcos temporales diferentes.

El indicador MultiRVITrend_x10 muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando la posición del indicador RVI de diez marcos temporales diferentes.