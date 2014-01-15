Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Exp_AML - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1021
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Sistema de comercio utilizando la media móvil de tendencia AML. La señal para llevar a cabo una transacción se forma en el cierre de la barra si no hay cambio en la dirección de la línea y mantiene el cambio de su color.
Coloca el fichero compilado ColorAML.ex5 en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Durante las pruebas que se muestran a continuación se han utilizado los parámetros de entrada por defecto del Asesor Experto. No se han utilizado Stop Loss ni Take Profit durante las pruebas.
Fig. 1. Instancias del historial de las transacciones en el gráfico.
Resultados de la prueba para XAUUSD H4 en 2011:
Fig. 2. Gráfico de los resultados de las pruebas
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1295
Sistema de trading basado en el indicador MACD_Xtr.Exp_ColorNonLagDotMACD
El Asesor Experto Exp_ColorNonLagDotMACD dibuja en base a las señales tomadas a partir del histograma ColorNonLagDotMACD
El indicador HaDelta puede ayudar a estar por delante de la multitud.El indicador IndMATEMA se basa en el cruce de dos MA y dos TEMA
El indicador IndMATEMA se basa en el cruce de dos MA y dos TEMA sobre los precios de apertura y cierre de las barras.