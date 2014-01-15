CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

Exp_AML - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1021
Ranking:
(42)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.74 KB) ver
\MQL5\Indicators\
coloraml.mq5 (7.58 KB) ver
exp_aml.mq5 (5.68 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Sistema de comercio utilizando la media móvil de tendencia AML. La señal para llevar a cabo una transacción se forma en el cierre de la barra si no hay cambio en la dirección de la línea y mantiene el cambio de su color.

Coloca el fichero compilado ColorAML.ex5 en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Durante las pruebas que se muestran a continuación se han utilizado los parámetros de entrada por defecto del Asesor Experto. No se han utilizado Stop Loss ni Take Profit durante las pruebas. 

Fig. 1. Instancias del historial de las transacciones en el gráfico.

Fig. 1. Instancias del historial de las transacciones en el gráfico.

Resultados de la prueba para XAUUSD H4 en 2011:

Fig. 2. Gráfico de los resultados de las pruebas

Fig. 2. Gráfico de los resultados de las pruebas

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1295

Exp_MACD_Xtr Exp_MACD_Xtr

Sistema de trading basado en el indicador MACD_Xtr.

Exp_ColorNonLagDotMACD Exp_ColorNonLagDotMACD

El Asesor Experto Exp_ColorNonLagDotMACD dibuja en base a las señales tomadas a partir del histograma ColorNonLagDotMACD

HaDelta HaDelta

El indicador HaDelta puede ayudar a estar por delante de la multitud.

El indicador IndMATEMA se basa en el cruce de dos MA y dos TEMA El indicador IndMATEMA se basa en el cruce de dos MA y dos TEMA

El indicador IndMATEMA se basa en el cruce de dos MA y dos TEMA sobre los precios de apertura y cierre de las barras.