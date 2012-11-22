CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Exp_AML - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2489
Рейтинг:
(42)
Опубликован:
Обновлен:
exp_aml.mq5 (5.69 KB) просмотр
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (68.33 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
coloraml.mq5 (7.61 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Торговая система с использованием трендового мувинга AML. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение направления линии, сопровождаемое изменением её цвета.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorAML.ex5  в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались. 

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2011 год на XAUUSD H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

 

 

 

Индикатор IndMATEMA построен на пересечении двух MA и двух TEMA Индикатор IndMATEMA построен на пересечении двух MA и двух TEMA

Индикатор построен на пересечении двух MA и двух TEMA по ценам открытия и закрытия баров

Exp_ADX_Smoothed Exp_ADX_Smoothed

Торговая система, основанная на пересечении линий DI+ и DI- индикатора ADX_Smoothed

Exp_ColorNonLagDotMACD Exp_ColorNonLagDotMACD

Эксперт Exp_ColorNonLagDotMACD построен на основе сигналов, снимаемых с гистограммы ColorNonLagDotMACD

Three Line Break Three Line Break

График (трёх)линейного прорыва в отдельном подокне