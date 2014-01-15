Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Exp_MACD_Xtr - Asesor Experto para MetaTrader 5
Sistema de trading basado en el MACD_Xtr. La señal de compraventa se forma mientras la barra se cierra y aparece una barra de color rojo o verde. La salida de las posiciones se lleva a cabo mediante una orden pendiente, o cuando la barra cambia de color.
El archivo compilado MACD_Xtr.ex5 se tiene que poner en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
En las pruebas que se muestran a continuación se han seleccionado los parámetros de entrada predeterminados del Asesor Experto. Durante dichas pruebas no se han utilizado ni Stop Loss ni Take Profit.
Fig. 1. Gráfico con algunas operaciones de ejemplo
Resultados de las pruebas en 2011 para USDCHF H4:
Fig. 2. Resultados de las pruebas
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1225
