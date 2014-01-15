CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

Exp_MACD_Xtr - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1079
Ranking:
(23)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) ver
\MQL5\Indicators\
macd_xtr.mq5 (13.56 KB) ver
exp_macd_xtr.mq5 (6.83 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Sistema de trading basado en el MACD_Xtr. La señal de compraventa se forma mientras la barra se cierra y aparece una barra de color rojo o verde. La salida de las posiciones se lleva a cabo mediante una orden pendiente, o cuando la barra cambia de color. 

El archivo compilado MACD_Xtr.ex5 se tiene que poner en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

En las pruebas que se muestran a continuación se han seleccionado los parámetros de entrada predeterminados del Asesor Experto. Durante dichas pruebas no se han utilizado ni Stop Loss ni Take Profit. 

Fig. 1. Gráfico con algunas operaciones de ejemplo

Fig. 1. Gráfico con algunas operaciones de ejemplo

 

Resultados de las pruebas en 2011 para USDCHF H4: 

Fig. 2. Resultados de las pruebas

Fig. 2. Resultados de las pruebas

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1225

Exp_ColorNonLagDotMACD Exp_ColorNonLagDotMACD

El Asesor Experto Exp_ColorNonLagDotMACD dibuja en base a las señales tomadas a partir del histograma ColorNonLagDotMACD

BandsFBA BandsFBA

Indicador de Bandas de Bollinger con filtrado de frente y amortiguación.

Exp_AML Exp_AML

Sistema de comercio utilizando la media móvil de tendencia AML

HaDelta HaDelta

El indicador HaDelta puede ayudar a estar por delante de la multitud.