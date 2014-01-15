CodeBaseSecciones
HaDelta - indicador para MetaTrader 5

Dan Valcu
Nikolay Kositsin
1947
(26)
Autor real:

Dan Valcu

La popularidad de la técnica tendencial de Heiken Ashi crece a ojos vistas. Su sencillez y fortaleza la convierten en un gran instrumento para operar cualquier activo en cualquier rango de precios. Inicialmente, esta técnica se ha utilizado como un complemento gráfico para el análisis de los gráficos de precio habituales. Con posterioridad se desarrollaron la velas especiales de Heiken Ashi. Más tarde apareció HaDelta, basado en la diferencia entre los precios de apertura y cierre de las velas de Heiken Ashi.

De hecho, el indicador HaDelta es un indicador de momento que utiliza como datos de entrada las velas de Heiken Ashi.

El indicador utiliza la biblioteca de clases SmoothAlgorithms.mqh library classes (debe ser copiada en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases se describe exhaustivamente en el artículo "Promediando series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig.1 Indicador HaDelta.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1224

