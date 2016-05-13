CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Exp_AML - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
751
(42)
Handelssystem, das den AML-Trend Moving Average verwendet Ein Signal um einen Trade auszulösen wird durch Abschluss eines Balkens gebildet, wenn eine Richtungsänderung der Linie unterstützt von einer Farbänderung auftritt.

Speichern Sie die compilierte ColorAML.ex5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet. 

Abb. 1. Historie der Trades am Chart.

Testergebnisse für 2011 für XAUUSD H4:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1295

