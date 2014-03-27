Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Exp_AML - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1262
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Sistema de negociação baseado na média móvel de tendência de AML. O sinal é formado após o fechamento da barra, quando há uma alteração na direção da linha do indicador, que por sua vez muda de cor também.
Coloque o arquivo compilado ColorAML.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.
Resultados do teste para o par XAUUSD H4 em 2011:
Fig. 2. Gráfico de resultados do teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1295
Sistema de negociação baseado no cruzamento das linhas DI+ e DI- do indicador ADX_Smoothed.StopLevelCounter
O Expert Advisor calcula o lucro sobre a posição de abertura para o movimento dos preços a um nível de preço fixo no gráfico.
O Expert Advisor Exp_ColorNonLagDotMACD se baseia nos sinais do histograma ColorNonLagDotMACD.Gaus_MA
O indicador calcula a média móvel usando um algoritmo modificada pela Média Móvel ponderada linear.