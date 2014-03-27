CodeBaseSeções
Experts

Exp_AML - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1262
Avaliação:
(42)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.74 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
coloraml.mq5 (7.58 KB) visualização
exp_aml.mq5 (5.68 KB) visualização
Sistema de negociação baseado na média móvel de tendência de AML. O sinal é formado após o fechamento da barra, quando há uma alteração na direção da linha do indicador, que por sua vez muda de cor também.

Coloque o arquivo compilado ColorAML.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes. 

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Resultados do teste para o par XAUUSD H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1295

