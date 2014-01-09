请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
交易系统使用 AML 趋势均线。在柱线收盘时，如果线的方向变化导致颜色改变，则形成执行交易的信号。
放置 ColorAML.ex5 编译文件至客户端数据文件夹\MQL5\Indicators。
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例. 1. 图表上的合约历史实例。
测试结果 从 2011 品种t XAUUSD H4:
图例. 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1295
