AMLトレンド移動平均を使った取引システム。取引を実行するためのシグナルはバーが閉じるときに線が方向を変えて色の変化を維持した場合に形成されます。

コンパイルされたColorAML.ex5 ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図１チャートでの取引履歴のインスタンス。

H4での2011のXAUUSD の検証結果：

図2 検証結果のチャート



