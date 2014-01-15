Para el mismo valor de periodo y con crecimiento del precio las curvas promediadas (MA y TEMA), sobre los precios de cierre estarán por encima de las mismas curvas basadas en precios de apertura. Cuando los precios caen tenemos la situación contraria. La combinación de dos TEMA que muestran con todo detalle el movimiento del precio y dos МА que visualizan la tendencia bastante bien ofrece un resultado interesante.

El indicador se visualiza en una ventana separada, en forma de histograma. El movimiento del precio se visualiza mediante colores: verde para incremenentos, rojo para bajadas. Existe la posibilidad de dibujar los puntos de entrada al mercado en otros colores: azul para posiciones Largas, y amarillo para las Cortas (quitar los comentarios en el texto del indicador).

El indicador tiene un valor delta que permite "cortar" el ruido "plano", lo visualiza de color gris (si el parametro no es cero).





Conclusión:



Se esperaba recibir señales cuando las curvas de un mismo periodo se cruzaban para precios diferente (Open y Close), pero la optimización de los parámetros para un Asesor Experto basado en este indicador dio, inesperadamente, resultados muy buenos en el caso de periodos diferentes.