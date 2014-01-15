CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

Exp_ColorNonLagDotMACD - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1121
(46)
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.74 KB) ver
\MQL5\Indicators\
colornonlagdotmacd.mq5 (9.97 KB) ver
nonlagdot.mq5 (7.35 KB) ver
exp_colornonlagdotmacd.mq5 (10 KB) ver
El Asesor Experto Exp_ColorNonLagDotMACD dibuja en base a las señales tomadas a partir del histograma ColorNonLagDotMACD. La señal para llevar a cabo una transacción se forma en el cierre de la barra cuando hay gran avance a través del nivel 0 del histograma RMACD o la dirección del histograma o una línea de señal cambia y también cuando hay un gran avance en la línea de señal del histograma (dependiendo de las opciones seleccionadas en el modo de los parámetros de entrada).

Hay que colocar los ficheros compilados ColorNonLagDotMACD.ex5 y NonLagDot.ex5 en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Durante las pruebas que se muestran a continuación se han utilizado los parámetros de entrada por defecto del Asesor Experto. No se han utilizado Stop Loss ni Take Profit durante las pruebas.

Fig. 1. Instancias del historial de las transacciones en el gráfico.

 Resultados de la prueba para USDCHF H4 en 2011:

Fig. 2. Gráfico de los resultados de las pruebas

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1296

