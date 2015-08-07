Pon "Me gusta" y sigue las noticias
StocksBG - indicador para MetaTrader 5
El indicador StocksBG muestra en un gráfico con el marco temporal M15 e inferior el estado de la actividad de las bolsas principales.
Se usan los objetos gráficos OBJ_LABEL para formar la etiqueta, y OBJ_EDIT para formar el rectángulo.
El objeto OBJ_EDIT su usa para que el indicador sea visible en el simulador de estrategias. La altura de la ventana del terminal deberá ser de no menos de 300 píxeles.
El indicador ha sido implementado con el uso de clases. Cada clase se halla en el archivo homónimo. Todos los archivos se deben ubicar en una carpeta.
Descripción breve de las clases:
- CGraphBase — clase para la creación y establecimiento de las propiedades de los objetos gráficos.
- CGLabel — clase para trabajar con el objeto OBJ_LABEL.
- CGCanvas — clase para trabajar con el objeto OBJ_EDIT (creación de un lienzo rectangular).
- CStockStyles — clase para establecer las dimensiones de los objetos y los esquemas de color.
- CGStocksAsBG — clase para la creación directa de objetos que determinan la bolsa.
- CGOStocksBG — clase para la creación de objetos para las 15 bolsas principales.
- CGOStocksContainer — clase contenedora de las clases CGOStocksBG.
- StocksBG — el propio indicador (archivo que debe iniciarse para realizar la compilación).
Parámetros de entrada:
input int ipt_top=0; // Top indent input int ipt_down=20; // Bottom indent input int ipt_scheme=0; // Color scheme input int ipt_total=4; // Number of days to show
