StocksBG指標は M15以下 の時間枠でチャート上の主要な証券取引所のアクティビティを表示します。

ラベルにはOBJ_LABEL、四角にはOBJ_EDITグラフィックオブジェクトが使われています。

ストラテジーテスタで指標を表示するにはOBJ_EDITオブジェクトが使われます。メインターミナルウィンドウの高さは最低で300あるべきです。

指標はクラスを使って実装されています。すべてのクラスは、同じ名前を持つ別々のファイルに保存されています。すべてのファイルは1つのフォルダに配置される必要があります。

下記がクラスの短い説明です。

CGraphBase — グラフィックオブジェクトのプロパティの作成と設定のためのクラス

CGLabel — OBJ_LABELオブジェクト操作のためのクラス

CGCanvas — OBJ_EDIT オブジェクト操作のためのクラス（長方形キャンバス作成）

CStockStyles — オブジェクトのサイズとカラースキームを設定するためのクラス

CGStocksAsBG — 証券取引所を決定するオブジェクトを作成するためのクラス

CGOStocksBG — 15の主要証券取引所のためのオブジェクトを作成するためのクラス

CGOStocksContainer — CGOStocksBGコンテナクラス

StocksBG — 指標自体（コンパイルが必要）



入力パラメータ：