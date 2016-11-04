コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

StocksBG - MetaTrader 5のためのインディケータ

Andrey Aseykin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
931
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
StocksBG指標は M15以下 の時間枠でチャート上の主要な証券取引所のアクティビティを表示します。

ラベルにはOBJ_LABEL、四角にはOBJ_EDITグラフィックオブジェクトが使われています。

ストラテジーテスタで指標を表示するにはOBJ_EDITオブジェクトが使われます。メインターミナルウィンドウの高さは最低で300あるべきです。

指標はクラスを使って実装されています。すべてのクラスは、同じ名前を持つ別々のファイルに保存されています。すべてのファイルは1つのフォルダに配置される必要があります。

下記がクラスの短い説明です。

  • CGraphBase — グラフィックオブジェクトのプロパティの作成と設定のためのクラス
  • CGLabel — OBJ_LABELオブジェクト操作のためのクラス
  • CGCanvas — OBJ_EDIT オブジェクト操作のためのクラス（長方形キャンバス作成）
  • CStockStyles — オブジェクトのサイズとカラースキームを設定するためのクラス
  • CGStocksAsBG — 証券取引所を決定するオブジェクトを作成するためのクラス
  • CGOStocksBG — 15の主要証券取引所のためのオブジェクトを作成するためのクラス
  • CGOStocksContainer — CGOStocksBGコンテナクラス
  • StocksBG — 指標自体（コンパイルが必要）

入力パラメータ：

input int ipt_top=0;                                                       // 上部インデント
input int ipt_down=20;                                                     // 下部インデント
input int ipt_scheme=0;                                                    // 色のスキーム
input int ipt_total=4;                                                     // 表示日数

StocksBG指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12905

