CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

MFITrend_x10 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
798
Ranking:
(15)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
getfontname.mqh (5.18 KB) ver
mfitrend_x10.mq5 (11.33 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador MFITrend_x10 muestra la posición del oscilador MFI desde diez marcos temporales diferentes.

La posición del oscilador por debajo del nivel de sobreventa colorea los cuadraditos de dorado, la posición por encima del nivel de sobrecompra, de azul. En el resto de los casos, el color de los cuadrados será gris. Los valores se obtienen a partir de las últimas barras cerradas.

Fig. 1. Indicador MFITrend_x10

Fig. 1. Indicador MFITrend_x10

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12992

MultiCandleTrend_x10 MultiCandleTrend_x10

El indicador MultiCandleTrend_x10 muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando las direcciones de las velas de diez marcos temporales diferentes.

StocksBG StocksBG

El indicador StocksBG muestra en un gráfico con el marco temporal M15 e inferior el estado de la actividad de las bolsas principales.

MultiMFITrend_x10 MultiMFITrend_x10

El indicador MultiMFITrend_x10 muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando la posición del indicador MFI de diez marcos temporales diferentes.

MultiStochasticTrend_x10 MultiStochasticTrend_x10

El indicador MultiStochasticTrend_x10 muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando la posición del indicador Stochastic de diez marcos temporales diferentes.