MFITrend_x10 - indicador para MetaTrader 5
798
El indicador MFITrend_x10 muestra la posición del oscilador MFI desde diez marcos temporales diferentes.
La posición del oscilador por debajo del nivel de sobreventa colorea los cuadraditos de dorado, la posición por encima del nivel de sobrecompra, de azul. En el resto de los casos, el color de los cuadrados será gris. Los valores se obtienen a partir de las últimas barras cerradas.
Fig. 1. Indicador MFITrend_x10
El indicador MultiCandleTrend_x10 muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando las direcciones de las velas de diez marcos temporales diferentes.StocksBG
El indicador StocksBG muestra en un gráfico con el marco temporal M15 e inferior el estado de la actividad de las bolsas principales.
El indicador MultiMFITrend_x10 muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando la posición del indicador MFI de diez marcos temporales diferentes.MultiStochasticTrend_x10
El indicador MultiStochasticTrend_x10 muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando la posición del indicador Stochastic de diez marcos temporales diferentes.