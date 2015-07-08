CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

StocksBG - indicador para MetaTrader 5

Andrey Aseykin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1740
Avaliação:
(17)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador StocksBG mostra a atividade das principais bolsas de valores em um gráfico com um período de tempo de M15 ou menor.

O objeto gráfico OBJ_LABEL é usado para etiquetas, e OBJ_EDIT é utilizado para retângulos.

O objeto OBJ_EDIT é usado para fazer o indicador visível no Strategy Tester. A altura da janela principal do terminal não deve ser inferior a 300.

O indicador é implementado usando classes. Cada classe é armazenada em um arquivo separado com o mesmo nome. Você precisa colocar todos os arquivos em uma pasta.

Uma breve descrição das classes:

  • CGraphBase - classe para a criação e definição das propriedades dos objetos gráficos.
  • CGLabel - classe para trabalhar com objetos OBJ_LABEL.
  • CGCanvas - classe para trabalhar com os objetos OBJ_EDIT (criando a tela de retângulo).
  • CStockStyles - classe para definir os tamanhos dos objetos e esquemas de cores.
  • CGStocksAsBG - classe para criar objetos que determinam as bolsas de valores.
  • CGOStocksBG - classe para criar objetos para as 15 principais bolsas de valores.
  • CGOStocksContainer - classe de contêiner para CGOStocksBG.
  • StocksBG - o próprio indicador (que você precisa para compilar este arquivo).

Parâmetros de entrada:

input int ipt_top=0;                                                       // Recuo superior
input int ipt_down=20;                                                     // Recuo inferior
input int ipt_scheme=0;                                                    // Esquema de cor
input int ipt_total=4;                                                     // Número de dia para exibir

Indicador StocksBG

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12905

Smoothed_RSI e RSI_of_MA Smoothed_RSI e RSI_of_MA

O indicador RSI suavizado e o RSI da Média Móvel.

Fractal ZigZag Fractal ZigZag

Este indicador é a versão do FractalZigZagNoRepaint em MQL5, ele apresenta os swings das máximas e mínimas.

MultiCandleTrend_x10 MultiCandleTrend_x10

O indicador MultiCandleTrend_x10 exibe as informações sobre as tendências atuais utilizando a direção da vela de dez períodos diferentes.

MFITrend_x10 MFITrend_x10

O indicador MFITrend_x10 mostra a posição do oscilador MFI de dez períodos diferentes.