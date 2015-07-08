Participe de nossa página de fãs
StocksBG - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1740
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
O indicador StocksBG mostra a atividade das principais bolsas de valores em um gráfico com um período de tempo de M15 ou menor.
O objeto gráfico OBJ_LABEL é usado para etiquetas, e OBJ_EDIT é utilizado para retângulos.
O objeto OBJ_EDIT é usado para fazer o indicador visível no Strategy Tester. A altura da janela principal do terminal não deve ser inferior a 300.
O indicador é implementado usando classes. Cada classe é armazenada em um arquivo separado com o mesmo nome. Você precisa colocar todos os arquivos em uma pasta.
Uma breve descrição das classes:
- CGraphBase - classe para a criação e definição das propriedades dos objetos gráficos.
- CGLabel - classe para trabalhar com objetos OBJ_LABEL.
- CGCanvas - classe para trabalhar com os objetos OBJ_EDIT (criando a tela de retângulo).
- CStockStyles - classe para definir os tamanhos dos objetos e esquemas de cores.
- CGStocksAsBG - classe para criar objetos que determinam as bolsas de valores.
- CGOStocksBG - classe para criar objetos para as 15 principais bolsas de valores.
- CGOStocksContainer - classe de contêiner para CGOStocksBG.
- StocksBG - o próprio indicador (que você precisa para compilar este arquivo).
Parâmetros de entrada:
input int ipt_top=0; // Recuo superior input int ipt_down=20; // Recuo inferior input int ipt_scheme=0; // Esquema de cor input int ipt_total=4; // Número de dia para exibir
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12905
