O indicador StocksBG mostra a atividade das principais bolsas de valores em um gráfico com um período de tempo de M15 ou menor.

O objeto gráfico OBJ_LABEL é usado para etiquetas, e OBJ_EDIT é utilizado para retângulos.

O objeto OBJ_EDIT é usado para fazer o indicador visível no Strategy Tester. A altura da janela principal do terminal não deve ser inferior a 300.

O indicador é implementado usando classes. Cada classe é armazenada em um arquivo separado com o mesmo nome. Você precisa colocar todos os arquivos em uma pasta.

Uma breve descrição das classes:

CGraphBase - classe para a criação e definição das propriedades dos objetos gráficos.

CGLabel - classe para trabalhar com objetos OBJ_LABEL.

CGCanvas - classe para trabalhar com os objetos OBJ_EDIT (criando a tela de retângulo).

CStockStyles - classe para definir os tamanhos dos objetos e esquemas de cores.

CGStocksAsBG - classe para criar objetos que determinam as bolsas de valores.

CGOStocksBG - classe para criar objetos para as 15 principais bolsas de valores.

CGOStocksContainer - classe de contêiner para CGOStocksBG.

StocksBG - o próprio indicador (que você precisa para compilar este arquivo).



Parâmetros de entrada: