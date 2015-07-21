代码库部分
StocksBG - MetaTrader 5脚本

StocksBG 指标在 M15 或更低 时间帧的图表上显示主要股票交易所的活跃度。

OBJ_LABEL 图形对象用于标签, 而 OBJ_EDIT 用于长方形。

OBJ_EDIT 对象致使指标能够在策略测试中可见。终端的主要窗口高度不得低于 300。

指标使用类实现。每个类保存在单独的同名文件里。您需要把所有文件放于一个文件夹里。

类的简短描述:

  • CGraphBase — 创建和设置图形对象属性的类。
  • CGLabel — 与 OBJ_LABEL 对象工作的类。
  • CGCanvas — 与 OBJ_EDIT 对象工作的类 (创建长方形画板)。
  • CStockStyles — 设置对象大小和配色方案的类。
  • CGStocksAsBG — 创建股票交易所对象的类。
  • CGOStocksBG — 创建 15 个主要交易所对象的类。
  • CGOStocksContainer — 用于 CGOStocksBG 的容器类。
  • StocksBG — 指标本身 (您需要编译此文件)。

输入参数:

input int ipt_top=0;                                                       // 顶边距
input int ipt_down=20;                                                     // 底边距
input int ipt_scheme=0;                                                    // 配色方案
input int ipt_total=4;                                                     // 显示天数

StocksBG 指标

