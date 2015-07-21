请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
StocksBG 指标在 M15 或更低 时间帧的图表上显示主要股票交易所的活跃度。
OBJ_LABEL 图形对象用于标签, 而 OBJ_EDIT 用于长方形。
OBJ_EDIT 对象致使指标能够在策略测试中可见。终端的主要窗口高度不得低于 300。
指标使用类实现。每个类保存在单独的同名文件里。您需要把所有文件放于一个文件夹里。
类的简短描述:
- CGraphBase — 创建和设置图形对象属性的类。
- CGLabel — 与 OBJ_LABEL 对象工作的类。
- CGCanvas — 与 OBJ_EDIT 对象工作的类 (创建长方形画板)。
- CStockStyles — 设置对象大小和配色方案的类。
- CGStocksAsBG — 创建股票交易所对象的类。
- CGOStocksBG — 创建 15 个主要交易所对象的类。
- CGOStocksContainer — 用于 CGOStocksBG 的容器类。
- StocksBG — 指标本身 (您需要编译此文件)。
输入参数:
input int ipt_top=0; // 顶边距 input int ipt_down=20; // 底边距 input int ipt_scheme=0; // 配色方案 input int ipt_total=4; // 显示天数
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12905
Smoothed_RSI 和 RSI_of_MA
平滑 RSI 指标和移动均线 RSI。Fractal ZigZag
此指标是 FractalZigZagNoRepaint 的 MQL5 版本, 它显示波段高点和低点。
MultiCandleTrend_x10
本 MultiCandleTrend_x10 指标用来自十个不同时间帧的蜡烛条方向显示当前趋势信息。MFITrend_x10
本 MFITrend_x10 指标显示来自十个不同时间帧 MFI 振荡器的位置。