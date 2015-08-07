Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
MultiCandleTrend_x10 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 806
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador MultiCandleTrend_x10 muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando las direcciones de las velas de diez marcos temporales diferentes.
A cada indicador le corresponde una de las diez líneas del indicador. Si la vela del marco temporal correspondiente crece, entonces el color de la línea será verde claro, si cae, será rojo. Los puntos de colores en las líneas aparecerán en el momento de la sustitución de la barra del marco temporal correspondiente.
Fig. 1. Indicador MultiCandleTrend_x10
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12983
El indicador StocksBG muestra en un gráfico con el marco temporal M15 e inferior el estado de la actividad de las bolsas principales.Smoothed_RSI и RSI_of_MA
Indicadores Smoothed RSI y RSI of Moving Average.
El indicador MFITrend_x10 muestra la posición del oscilador MFI desde diez marcos temporales diferentes.MultiMFITrend_x10
El indicador MultiMFITrend_x10 muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando la posición del indicador MFI de diez marcos temporales diferentes.