MultiCandleTrend_x10 - indicador para MetaTrader 5

El indicador MultiCandleTrend_x10 muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando las direcciones de las velas de diez marcos temporales diferentes.

A cada indicador le corresponde una de las diez líneas del indicador. Si la vela del marco temporal correspondiente crece, entonces el color de la línea será verde claro, si cae, será rojo. Los puntos de colores en las líneas aparecerán en el momento de la sustitución de la barra del marco temporal correspondiente.

Fig. 1. Indicador MultiCandleTrend_x10

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12983

