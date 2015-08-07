Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Fractal ZigZag - indicador para MetaTrader 5
Este indicador es una versión portada del indicador FractalZigZagNorepaint en MQL4, accesible en Code Base.
Usa el indicador ZigZag para determinar los máximos y mínimos alternantes. Esta alternancia se puede usar a continuación para construir o calcular el indicador no redibujable Zigzag. El indicador usa los valores de las 2 barras anteriores a la actual.
El programa tiene 4 variables de entrada, descritas más abajo.
Variables de entrada:
La primera variable determina cuándo se construirá la fractal inferior o superior con respecto al cierre de la barra actual. Si para CalculateOnBarClose se establece el valor true, entonces las flechas se construirán solo al cerrarse la barra actual o con la apertura de la siguiente barra.
Las variables ZZDepth y ZZDev se refiren a los parámetros de entrada del indicador ZigZag. ZZDepth corresponde a la variable ExtDepth del indicador ZigZag, y ZZDev corresponde a la variable ExtDeviation. La variable ExtBackStep siempre es igual a 1.
nShift establece el desplazamiento vertical de las flechas en pips.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/12648
