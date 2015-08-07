Este indicador es una versión portada del indicador FractalZigZagNorepaint en MQL4, accesible en Code Base.

Usa el indicador ZigZag para determinar los máximos y mínimos alternantes. Esta alternancia se puede usar a continuación para construir o calcular el indicador no redibujable Zigzag. El indicador usa los valores de las 2 barras anteriores a la actual.

El programa tiene 4 variables de entrada, descritas más abajo.

Variables de entrada:

La primera variable determina cuándo se construirá la fractal inferior o superior con respecto al cierre de la barra actual. Si para CalculateOnBarClose se establece el valor true, entonces las flechas se construirán solo al cerrarse la barra actual o con la apertura de la siguiente barra.

Las variables ZZDepth y ZZDev se refiren a los parámetros de entrada del indicador ZigZag. ZZDepth corresponde a la variable ExtDepth del indicador ZigZag, y ZZDev corresponde a la variable ExtDeviation. La variable ExtBackStep siempre es igual a 1.

nShift establece el desplazamiento vertical de las flechas en pips.