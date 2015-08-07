Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Smoothed_RSI и RSI_of_MA - indicador para MetaTrader 5
Indicadores Smoothed RSI y RSI of Moving Average.
Existen dos métodos de suavización RSI:
- El cálculo de RSI (primera línea) y su suavización para obtener Smoothed_RSI (segunda línea).
- Cálculo de la media móvil, y a continuación el cálculo de su RSI, con lo que obtenemos RSI_of_MA (primera línea), que después puede ser suavizado (segunda línea).
Para aquellos que sea importante la diferencia entre los dos métodos, pueden establecer "show_both = true", para que se muestren ambas variantes en el gráfico;
La línea verde es RSI_of_MA.
