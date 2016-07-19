und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
StocksBG - Indikator für den MetaTrader 5
- 1021
-
Der StocksBG Indikator zeigt die Aktivität der wichtigen Börsenplätze auf einem M15-Chart oder einem kleineren Zeitrahmen.
Die Grafikobjekte OBJ_LABEL werden zur Kennzeichnung und OBJ_EDIT für die Rechtecke verwendet.
Das Objekt OBJ_EDIT visualisiert den Indikator im Strategie Tester. Das Hauptfenster des Terminals sollte nicht kleiner sein als 300.
Der Indikator wurde mittels Klassen verwirklicht. Jede Klasse ist in einer eigenen Datei desselben Namens gespeichert. Sie müssen alle Dateien in selben Verzeichnis speichern.
Kurzbeschreibung der Klassen:
- CGraphBase — Klasse zur Erstellung und Einstellung der Grafikobjekte.
- CGLabel — Klasse der OBJ_LABEL Objekte.
- CGCanvas — Klasse der OBJ_EDIT Objekte (Erstellen des rechteckigen Hintergrunds).
- CStockStyles — Klasse für die Einstellungen der Objektgröße und des Farbschemas.
- CGStocksAsBG — Klasse zur Erstellung der Objekte der jeweiligen Aktienbörse.
- CGOStocksBG — Klasse zur Erstellung der Objekte der 15 wichtigsten Aktienbörsen.
- CGOStocksContainer — Containerklasse für CGOStocksBG.
- StocksBG — der Indikator selbst (diese Datei müssen Sie kompilieren).
Eingabe Parameter:
input int ipt_top=0; // Oberer Abstand input int ipt_down=20; // Unterer Abstand input int ipt_scheme=0; // Farbschema input int ipt_total=4; // Anzahl gezeigter Tage
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12905
