Индикатор StocksBG отображает на графике с таймфреймом M15 и менее состояние активности основных бирж.

Используются графические объекты OBJ_LABEL для формирования надписи и OBJ_EDIT для формирования прямоугольника.

Объект OBJ_EDIT используется для того, чтобы индикатор был виден в тестере стратегий. Высота главного окна терминала должна быть не менее 300 пикселей.

Индикатор реализован с использованием классов. Каждый класс находится в одноименном файле. Все файлы необходимо поместить в одну папку.

Краткое описание классов:

CGraphBase — класс создания и установки свойств графических объектов.

CGLabel — класс для работы с объектом OBJ_LABEL.

CGCanvas — класс для работы с объектом OBJ_EDIT (создание холста-прямоугольника).

CStockStyles — класс для установки размеров объектов и цветовых схем.

CGStocksAsBG — класс непосредственного создания объектов, определяющих биржу.

CGOStocksBG — класс создания объектов для 15 основных бирж.

CGOStocksContainer — класс-контейнер классов CGOStocksBG.

StocksBG — сам индикатор (файл, который нужно запускать на компиляцию).



Входные параметры: