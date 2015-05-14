Ставь лайки и следи за новостями
StocksBG - индикатор для MetaTrader 5
2784
Индикатор StocksBG отображает на графике с таймфреймом M15 и менее состояние активности основных бирж.
Используются графические объекты OBJ_LABEL для формирования надписи и OBJ_EDIT для формирования прямоугольника.
Объект OBJ_EDIT используется для того, чтобы индикатор был виден в тестере стратегий. Высота главного окна терминала должна быть не менее 300 пикселей.
Индикатор реализован с использованием классов. Каждый класс находится в одноименном файле. Все файлы необходимо поместить в одну папку.
Краткое описание классов:
- CGraphBase — класс создания и установки свойств графических объектов.
- CGLabel — класс для работы с объектом OBJ_LABEL.
- CGCanvas — класс для работы с объектом OBJ_EDIT (создание холста-прямоугольника).
- CStockStyles — класс для установки размеров объектов и цветовых схем.
- CGStocksAsBG — класс непосредственного создания объектов, определяющих биржу.
- CGOStocksBG — класс создания объектов для 15 основных бирж.
- CGOStocksContainer — класс-контейнер классов CGOStocksBG.
- StocksBG — сам индикатор (файл, который нужно запускать на компиляцию).
Входные параметры:
input int ipt_top=0; // Top indent input int ipt_down=20; // Bottom indent input int ipt_scheme=0; // Color scheme input int ipt_total=4; // Number of days to show
