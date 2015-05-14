CodeBaseРазделы
StocksBG - индикатор для MetaTrader 5

Andrey Aseykin
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор StocksBG отображает на графике с таймфреймом M15 и менее состояние активности основных бирж.

Используются графические объекты OBJ_LABEL для формирования надписи и OBJ_EDIT для формирования прямоугольника.

Объект OBJ_EDIT используется для того, чтобы индикатор был виден в тестере стратегий. Высота главного окна терминала должна быть не менее 300 пикселей.

Индикатор реализован с использованием классов. Каждый класс находится в одноименном файле. Все файлы необходимо поместить в одну папку.

Краткое описание классов:

  • CGraphBase — класс создания и установки свойств графических объектов.
  • CGLabel — класс для работы с объектом OBJ_LABEL.
  • CGCanvas — класс для работы с объектом OBJ_EDIT (создание холста-прямоугольника).
  • CStockStyles — класс для установки размеров объектов и цветовых схем.
  • CGStocksAsBG — класс непосредственного создания объектов, определяющих биржу.
  • CGOStocksBG — класс создания объектов для 15 основных бирж.
  • CGOStocksContainer — класс-контейнер классов CGOStocksBG.
  • StocksBG — сам индикатор (файл, который нужно запускать на компиляцию).

Входные параметры:

input int ipt_top=0;                                                       // Top indent
input int ipt_down=20;                                                     // Bottom indent
input int ipt_scheme=0;                                                    // Color scheme
input int ipt_total=4;                                                     // Number of days to show

StocksBG indicator

