CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

QQESign - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1224
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) visualização
qqesign.mq5 (10.18 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

www.EarnForex.com

Indicador de seta tipo Semáforo com base no oscilador QQE. Os sinais são gerados quando existe um cruzamento da linha principal com a linha de sinal do oscilador.

O indicador utiliza classes de biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiar para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). O uso das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buferrs adicionais".

Fig.1. O indicador QQESign

Fig.1. O indicador QQESign

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12865

QQECandle QQECandle

O indicador QQE implementado como uma seqüência de candles (velas).

Ozymandias_Lite Ozymandias_Lite

Versão simplificada do Ozymandias com linhas da banda do preço removidas.

BackgroundCandle_QQECloudX_HTF BackgroundCandle_QQECloudX_HTF

O indicador desenha candles (velas) como retângulos coloridos de timeframe maior com base nos valores do indicador QQECloudX.

Ozymandias_HTF_Extended Ozymandias_HTF_Extended

Ozymandias com configurações da largura da banda dos preços e um recurso adicional para a exibição em outros timeframes.