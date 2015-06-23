Participe de nossa página de fãs
QQESign - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
www.EarnForex.com
Indicador de seta tipo Semáforo com base no oscilador QQE. Os sinais são gerados quando existe um cruzamento da linha principal com a linha de sinal do oscilador.
O indicador utiliza classes de biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiar para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). O uso das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buferrs adicionais".
