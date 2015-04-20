Реальный автор:

www.EarnForex.com

Семафорный стрелочный сигнальный индикатор с использованием осциллятора QQE. Сигналы формируются в моменты пересечений основной и сигнальной линий осциллятора.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор QQESign