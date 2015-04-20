Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
QQESign - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2471
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
www.EarnForex.com
Семафорный стрелочный сигнальный индикатор с использованием осциллятора QQE. Сигналы формируются в моменты пересечений основной и сигнальной линий осциллятора.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор QQESign
Семафорный сигнальный индикатор, подающий сигналы при изменении направления движения средней JFATL.ColorHMA_StDev
Индикатор ColorHMA с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.
Индикатор QQE в свечном виде.BackgroundCandle_QQECloudX_HTF
Индикатор рисует свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками в соответствии с показаниями индикатора QQECloudX.