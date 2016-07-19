Wirklicher Autor:

www.EarnForex.com

Ein Signal-Indikator auf Basis des QQE Oszillators. Signale entstehen bei einem Kreuzen der Haupt- mit der Signallinie des Oszillators.

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Include). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abb.1. Der QQESign Indikator