Indikatoren

QQESign - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
818
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
qqesign.mq5 (10.18 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance

Wirklicher Autor:

www.EarnForex.com

Ein Signal-Indikator auf Basis des QQE Oszillators. Signale entstehen bei einem Kreuzen der Haupt- mit der Signallinie des Oszillators.

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Include). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abb.1. Der QQESign Indikator

Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12865

QQECandle QQECandle

Der QQE Indikator realisiert als Folge von Kerzen.

Ozymandias_Lite Ozymandias_Lite

Vereinfachte Version des Ozymandias ohne dessen Preisbänder.

BackgroundCandle_QQECloudX_HTF BackgroundCandle_QQECloudX_HTF

Der Indikator zeichnet die Kerzen höherer Zeitrahmen als farbig gefüllte Rechtecke unter Verwendung der Daten des Indikators QQECloudX.

Ozymandias_HTF_Extended Ozymandias_HTF_Extended

Der Ozymandias mit bestimmbarer Weite des Preisbandes und zusätzlichen Funktionen für die Anzeige anderer Zeitrahmen.