QQESign - Indikator für den MetaTrader 5
Wirklicher Autor:
www.EarnForex.com
Ein Signal-Indikator auf Basis des QQE Oszillators. Signale entstehen bei einem Kreuzen der Haupt- mit der Signallinie des Oszillators.
Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Include). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Abb.1. Der QQESign Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12865
Der QQE Indikator realisiert als Folge von Kerzen.Ozymandias_Lite
Vereinfachte Version des Ozymandias ohne dessen Preisbänder.
Der Indikator zeichnet die Kerzen höherer Zeitrahmen als farbig gefüllte Rechtecke unter Verwendung der Daten des Indikators QQECloudX.Ozymandias_HTF_Extended
Der Ozymandias mit bestimmbarer Weite des Preisbandes und zusätzlichen Funktionen für die Anzeige anderer Zeitrahmen.