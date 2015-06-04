真实作者:

www.EarnForex.com

一款基于 QQE 振荡器的信号量指标。当振荡器的主线与信号线交叉时信号产生。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (复制到 <客户端数据文件夹>\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "不使用额外的缓冲区，为中间计算进行系列价格的平均化"。

图例.1. QQESign 指标