QQESign - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) 预览
qqesign.mq5 (10.18 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者:

www.EarnForex.com

一款基于 QQE 振荡器的信号量指标。当振荡器的主线与信号线交叉时信号产生。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (复制到 <客户端数据文件夹>\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "不使用额外的缓冲区，为中间计算进行系列价格的平均化"

图例.1. QQESign 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12865

