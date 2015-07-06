CodeBaseSecciones
Ozymandias_Lite - indicador para MetaTrader 5

Andrey Shpilev
968
(18)
Autor real:

GoldnMoney; autor del código para MetaTrader 5 - Godzilla

Modificación minimalista del popular indicador, en la que se ha dejado solo la línea principal: se han quitado del código las líneas de canal y el cálculo del indicador ATR, que se utilizaba en su construcción.

Esto se ha hecho así para reducir el número de líneas no informativas y para ahorrar memoria (es algo muy actual para VPS lentos y PC domésticos). Se han eliminado los comentarios innecesarios, que dificultaban la lectura del código.

Ozymandias_Lite

ColorHMA_StDev ColorHMA_StDev

Indicador ColorHMA con indicación adicional de intensidad de tendencia mediante puntos de color, en base a un algoritmo de desviación estándar.

JFatlSign JFatlSign

Indicador de señal de semáforo que emite señales al cambiar la dirección del movimiento de la media JFATL.

QQECandle QQECandle

Indicador QQE en forma de vela.

QQESign QQESign

Indicador de señal de semáforo de flechas con uso del oscilador QQE.