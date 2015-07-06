Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Ozymandias_Lite - indicador para MetaTrader 5
- Andrey Shpilev
- 968
-
Autor real:
GoldnMoney; autor del código para MetaTrader 5 - Godzilla
Modificación minimalista del popular indicador, en la que se ha dejado solo la línea principal: se han quitado del código las líneas de canal y el cálculo del indicador ATR, que se utilizaba en su construcción.
Esto se ha hecho así para reducir el número de líneas no informativas y para ahorrar memoria (es algo muy actual para VPS lentos y PC domésticos). Se han eliminado los comentarios innecesarios, que dificultaban la lectura del código.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12863
