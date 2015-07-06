Ozymandias_Lite

Autor real:

GoldnMoney; autor del código para MetaTrader 5 - Godzilla

Modificación minimalista del popular indicador, en la que se ha dejado solo la línea principal: se han quitado del código las líneas de canal y el cálculo del indicador ATR, que se utilizaba en su construcción.

Esto se ha hecho así para reducir el número de líneas no informativas y para ahorrar memoria (es algo muy actual para VPS lentos y PC domésticos). Se han eliminado los comentarios innecesarios, que dificultaban la lectura del código.