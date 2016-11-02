価格帯ラインが除去されたOzymandiasの簡易版

ローソク足のシーケンスとして実装されたQQE指標

この指標はQQECloudX指標値に基づいてより長い時間枠のローソク足を色で塗られた長方形として描画します。

価格帯幅の設定や他の時間枠に表示するための追加機能を持つOzymandias