QQESign - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
www.EarnForex.com
QQEオシレータを使ったセマフォシグナル指標。シグナルはメイン及びシグナルオシレータラインが交差したときに生成されます。
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 QQESign指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12865
