QQESign - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
969
(18)
実際の著者：

www.EarnForex.com

QQEオシレータを使ったセマフォシグナル指標。シグナルはメイン及びシグナルオシレータラインが交差したときに生成されます。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1　QQESign指標

QQECandle QQECandle

ローソク足のシーケンスとして実装されたQQE指標

Ozymandias_Lite Ozymandias_Lite

価格帯ラインが除去されたOzymandiasの簡易版

BackgroundCandle_QQECloudX_HTF BackgroundCandle_QQECloudX_HTF

この指標はQQECloudX指標値に基づいてより長い時間枠のローソク足を色で塗られた長方形として描画します。

Ozymandias_HTF_Extended Ozymandias_HTF_Extended

価格帯幅の設定や他の時間枠に表示するための追加機能を持つOzymandias