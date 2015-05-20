CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

HullTrendSign - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1840
Ranking:
(20)
Publicado:
Actualizado:
hulltrendsign.mq5 (10.09 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

adoleh2000

Indicador de señal de semáforo que registra los momentos de cambio de dirección de la diferencia promediada entre la media móvil de Hull (Hull Moving Average) y su promediación.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Include), sobre cuyo funcionamiento se puede encontrar información más detallada en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig. 1. Indicador HullTrendSign

Fig.1. Indicador HullTrendSign

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12794

HullTrendOSMA HullTrendOSMA

Indicador de tendencia, realizado en forma de histograma de color de la diferencia promediada entre la media móvil de Hull y su promediación.

XCCX_StDev XCCX_StDev

Indicador XCCX con indicación adicional de intensidad de tendencia mediante puntos de color, en base a un algoritmo de desviación estándar.

Arbitrage II Arbitrage II

El indicador construye dos líneas que muestran la diferencia de las dos divisas, obtenidad a partir de tres parejas de divisas.

Active Chart Active Chart

El experto permite determinar qué gráfico está activo en el momento actual.