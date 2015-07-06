CodeBaseSecciones
Arbitrage II - indicador para MetaTrader 5

El indicador construye dos líneas que muestran la diferencia de las dos divisas, obtenidad a partir de tres parejas de divisas.

Es extensible a EURUSD, EURJPY, GBPUSD, GBPJPY, USDCAD, USDCHF y USDJPY.

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/12791

