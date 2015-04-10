Ставь лайки и следи за новостями
HullTrendSign - индикатор для MetaTrader 5
- 2756
Реальный автор:
adoleh2000
Семафорный сигнальный индикатор фиксирующий моменты изменения направления усредненной разности между скользящей средней Хала (Hull Moving Average) и ее усреднения.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор HullTrendSign
Трендовый индикатор, выполненный в виде цветной гистограммы усредненной разности между скользящей средней Хала и ее усреднения.ForexProfitBoost_2nb_HTF_Signal
Индикатор выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора ForexProfitBoost_2nbSign.
Эксперт позволяет определить, какой график в данный момент является активным.CCICandle
Индикатор CCI в свечном виде.