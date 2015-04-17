原作者:

adoleh2000

此信号量指标显示 Hull 均线和它的均值之间的差异改变方向的时刻。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (复制到 <客户端数据文件夹>\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "不使用额外的缓冲区，为中间计算进行系列价格的平均化"。

图例. 1. 指标 HullTrendSign