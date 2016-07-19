und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
HullTrendSign - Indikator für den MetaTrader 5
- 968
Originalautor:
adoleh2000
Ein Signalindikator, der die Momente zeigt, wenn die durchschnittliche Differenz wischen dem Hull Moving Average und seinem Durchschnitt seine Richtung ändert.
Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Include). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Abb. 1. Der HullTrendSign Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12794
