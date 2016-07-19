Originalautor:

adoleh2000

Ein Signalindikator, der die Momente zeigt, wenn die durchschnittliche Differenz wischen dem Hull Moving Average und seinem Durchschnitt seine Richtung ändert.

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Include). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abb. 1. Der HullTrendSign Indikator