HullTrendOSMA - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
adoleh2000
Indicador de tendencia, realizado en forma de histograma de color de la diferencia promediada entre la media móvil de Hull (Hull Moving Average) y su promediación.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Include), sobre cuyo funcionamiento se puede encontrar información más detallada en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Fig.1. Indicador HullTrendOSMA
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12793
