CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

XCCX_StDev - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1176
Ranking:
(12)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
xccx_stdev.mq5 (13.32 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador XCCX con indicación adicional de intensidad de tendencia mediante puntos de color, en base a un algoritmo de desviación estándar.

Si la desviación estándar del indicador XCCX es superior al valor del parámetro de entrada dK, entonces aparecerá un punto de color en la media móvil, con el color correspondiente a la dirección de la tendencia actual.

input double dK=2.0;  // Coeficiente para el filtro cuadrático

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig. 1. Indicador XCCX_StDev

Fig.1. Indicador XCCX_StDev

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12788

Ozymandias_StDev Ozymandias_StDev

Indicador Ozymandias con indicación adicional de intensidad de tendencia mediante puntos de color, en base a un algoritmo de desviación estándar.

Bezier_StDev Bezier_StDev

Indicador Bezier con indicación adicional de intensidad de tendencia mediante puntos de color, en base a un algoritmo de desviación estándar.

HullTrendOSMA HullTrendOSMA

Indicador de tendencia, realizado en forma de histograma de color de la diferencia promediada entre la media móvil de Hull y su promediación.

HullTrendSign HullTrendSign

Indicador de señal de semáforo que registra los momentos de cambio de dirección de la diferencia promediada entre la media móvil de Hull y su promediación.