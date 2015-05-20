Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
XCCX_StDev - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1176
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador XCCX con indicación adicional de intensidad de tendencia mediante puntos de color, en base a un algoritmo de desviación estándar.
Si la desviación estándar del indicador XCCX es superior al valor del parámetro de entrada dK, entonces aparecerá un punto de color en la media móvil, con el color correspondiente a la dirección de la tendencia actual.
input double dK=2.0; // Coeficiente para el filtro cuadrático
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Fig.1. Indicador XCCX_StDev
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12788
Indicador Ozymandias con indicación adicional de intensidad de tendencia mediante puntos de color, en base a un algoritmo de desviación estándar.Bezier_StDev
Indicador Bezier con indicación adicional de intensidad de tendencia mediante puntos de color, en base a un algoritmo de desviación estándar.
Indicador de tendencia, realizado en forma de histograma de color de la diferencia promediada entre la media móvil de Hull y su promediación.HullTrendSign
Indicador de señal de semáforo que registra los momentos de cambio de dirección de la diferencia promediada entre la media móvil de Hull y su promediación.