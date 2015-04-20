Autor:

adoleh2000

Um indicador de sinal tipo semáforo que mostra os momentos da diferença média entre o Hull Moving Average e sua média de mudança de direção.

O indicador usa a classe SmoothAlgorithms.mqh da biblioteca (copiar para o caminho de diretório <terminal_data_folder>\MQL5\Include). O uso das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de Preço Médio para Cálculos Intermediários Sem Utilizar Buffers Adicionais".

Fig. 1. O indicador HullTrendSign