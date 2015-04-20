CodeBaseSeções
HullTrendSign - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
2841
Avaliação:
(20)
Publicado:
Atualizado:
Autor:

adoleh2000

Um indicador de sinal tipo semáforo que mostra os momentos da diferença média entre o Hull Moving Average e sua média de mudança de direção.

O indicador usa a classe SmoothAlgorithms.mqh da biblioteca (copiar para o caminho de diretório <terminal_data_folder>\MQL5\Include). O uso das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de Preço Médio para Cálculos Intermediários Sem Utilizar Buffers Adicionais".

Fig. 1. O indicador HullTrendSign

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12794

