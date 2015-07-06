CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

Active Chart - Asesor Experto para MetaTrader 5

Vladimir Karputov | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
852
Ranking:
(19)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El experto permite determinar qué gráfico está activo en el momento actual.

El código funciona en MQL4, basta con cambiar la extensión del archivo a .mq4.

Active Chart

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12805

Arbitrage II Arbitrage II

El indicador construye dos líneas que muestran la diferencia de las dos divisas, obtenidad a partir de tres parejas de divisas.

HullTrendSign HullTrendSign

Indicador de señal de semáforo que registra los momentos de cambio de dirección de la diferencia promediada entre la media móvil de Hull y su promediación.

CCICandle CCICandle

Indicador CCI en forma de vela.

MomentumCandle MomentumCandle

Indicador Momentum en forma de vela.