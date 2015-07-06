Mira cómo descargar robots gratis
Active Chart - Asesor Experto para MetaTrader 5
El experto permite determinar qué gráfico está activo en el momento actual.
El código funciona en MQL4, basta con cambiar la extensión del archivo a .mq4.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12805
