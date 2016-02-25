コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

HullTrendSign - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
オリジナル著者：

adoleh2000

内容

ハル移動平均線とその平均間の平均が方向を変える瞬間を示すセマフォシグナルインディケータ移動平均線です。

このインディケータは SmoothAlgorithms.mqh ライブラリクラスを使用します（ <terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります

図１HullTrendSign インディケータ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12794

HullTrendOSMA HullTrendOSMA

ハル移動平均線（Hull Moving Average）とその平均の差を示す色付きのヒストグラムの形のトレンドインディケーター

XCCX_StDev XCCX_StDev

標準偏差アルゴリズムに基いた、色付きのドットを用いた追加的なトレンドの強さの指標を持つ XCCX インディケータ

ブルベアパワー ブルベアパワー

このインディケータはブルやベアの市場での強度を決定してプロットします。

グローバル変数操作のためのCGVクラス グローバル変数操作のためのCGVクラス

CGVクラスは、MetaTrader 5 クライアント端末のグローバル変数の作業を簡素化します。