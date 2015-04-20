Participe de nossa página de fãs
HullTrendOSMA - indicador para MetaTrader 5
adoleh2000
Um indicador de tendência na forma de histograma colorido que mostra a diferença entre o indicador Hull Moving Average e a sua média.
O indicador usa a classe SmoothAlgorithms.mqh da biblioteca (copiar para o caminho de diretório <terminal_data_folder>\MQL5\Include). O uso das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de Preço Médio para Cálculos Intermediários Sem Utilizar Buffers Adicionais".
Fig. 1. O indicador HullTrendOSMA
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12793
