Indikatoren

HullTrendOSMA - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
1138
Rating:
(14)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
hulltrendosma.mq5 (8.58 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Originalautor:

adoleh2000

Der Trendindikator in Form eines farbigen Histogramms, das die durchschnittliche Differenz zwischen dem Hull Moving Average und seinem Durchschnitt zeigt.

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Include). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abb. 1. Der HullTrendOSMA Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12793

