Originalautor:

adoleh2000

Der Trendindikator in Form eines farbigen Histogramms, das die durchschnittliche Differenz zwischen dem Hull Moving Average und seinem Durchschnitt zeigt.

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Include). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abb. 1. Der HullTrendOSMA Indikator