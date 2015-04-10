CodeBaseРазделы
Индикаторы

HullTrendOSMA - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
2807
(14)
Реальный автор:

adoleh2000

Трендовый индикатор, выполненный в виде цветной гистограммы усредненной разности между скользящей средней Хала  (Hull Moving Average) и ее усреднения.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор HullTrendOSMA

ForexProfitBoost_2nb_HTF_Signal ForexProfitBoost_2nb_HTF_Signal

Индикатор выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора ForexProfitBoost_2nbSign.

XCCX_StDev XCCX_StDev

Индикатор XCCX с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.

HullTrendSign HullTrendSign

Семафорный сигнальный индикатор фиксирующий моменты изменения направления усредненной разности между скользящей средней Хала и ее усреднения.

Active Chart Active Chart

Эксперт позволяет определить, какой график в данный момент является активным.