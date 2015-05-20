CodeBaseSecciones
Indicadores

Ozymandias_StDev - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
948
Ranking:
(18)
Publicado:
Actualizado:
Autor real:

GoldnMoney

Indicador Ozymandias con indicación adicional de intensidad de tendencia mediante rombos de color, en base a un algoritmo de desviación estándar.

Si la desviación estándar del indicador Ozymandias es superior al valor del parámetro de entrada dK, entonces aparecerá un rombo de color en la media móvil, con el color correspondiente a la dirección de la tendencia actual.

input double dK=2.0;  // Coeficiente para el filtro cuadrático

Fig. 1. Indicador Ozymandias_StDev

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12783

