記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
HullTrendOSMA - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1102
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
オリジナル著者：
adoleh2000
内容
ハル移動平均線とその平均の差を示す色付きのヒストグラムの形のトレンドインディケーターです。
このインディケータは SmoothAlgorithms.mqh ライブラリクラスを使用します（ <terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります
図１HullTrendOSMA インディケータ
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12793
