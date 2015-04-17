代码库部分
HullTrendOSMA - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
hulltrendosma.mq5 (8.58 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) 预览
原作者:

adoleh2000

此趋势指标形成一个彩色云图，昭示 Hull 均线和它的均值之间的差异。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (复制到 <客户端数据文件夹>\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "不使用额外的缓冲区，为中间计算进行系列价格的平均化"

图例. 1. 指标 HullTrendOSMA

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12793

