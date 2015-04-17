请观看如何免费下载自动交易
此趋势指标形成一个彩色云图，昭示 Hull 均线和它的均值之间的差异。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (复制到 <客户端数据文件夹>\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "不使用额外的缓冲区，为中间计算进行系列价格的平均化"。
图例. 1. 指标 HullTrendOSMA
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12793
