al bolsillo
Indicadores

QQEA - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
qqea.mq5 (8.27 KB) ver
Autor real:

Roman Ignatov

Descripcion:

El QQEA es un oscilador Forex con un mediocre nombre, trazado sobre la base de las medias móviles y el indicador técnico RSI. Según los usuarios del indicador de QQEA, con menos retraso que sus "hermanos" - otros osciladores clásicos.

recios El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Series de precio promedio para los cálculos intermedios sin utilizar bufers adicionales".

Fig.1 El indicador Qualitative Quantitative Estimation

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1495

