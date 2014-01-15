Autor real:

Roman Ignatov

Descripcion:

El QQEA es un oscilador Forex con un mediocre nombre, trazado sobre la base de las medias móviles y el indicador técnico RSI. Según los usuarios del indicador de QQEA, con menos retraso que sus "hermanos" - otros osciladores clásicos.

recios El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Series de precio promedio para los cálculos intermedios sin utilizar bufers adicionales".

Fig.1 El indicador Qualitative Quantitative Estimation