Handelssystem, das den AsimmetricStochNR Indikator verwendet. Ein Signal zum Ausführen eines Trades wird beim Schließen eines Balkens gebildet wenn eine Kreuzung des Stochastic uns seiner Signallinie auftgritt.

Kopieren sie die compilierte AsimmetricStochNR.ex5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Historie der Trades am Chart.

Testergebnisse für 2011 für AUDUSD H4:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse