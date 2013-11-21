请观看如何免费下载自动交易
交易系统采用 AsimmetricStochNR 指标。在柱线收盘时，如果随机指标与它的信号线交叉，则产生执行交易的信号。
放置 AsimmetricStochNR.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例. 1. 图表上的成交历史实例
测试结果 从 2011 品种 AUDUSD H4:
图例. 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1279
