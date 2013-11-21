代码库部分
Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
1368
(26)
exp_asimmetricstochnr.mq5 (11.89 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
tradealgorithms.mqh (115.25 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
asimmetricstochnr.mq5 (19.03 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
交易系统采用 AsimmetricStochNR 指标。在柱线收盘时，如果随机指标与它的信号线交叉，则产生执行交易的信号。

放置 AsimmetricStochNR.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表上的成交历史实例

测试结果 从 2011 品种 AUDUSD H4:

图例. 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1279

