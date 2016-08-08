無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Exp_AsimmetricStochNR - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 722
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
AsimmetricStochNR指標を使った取引システム。取引を実行するためのシグナルは、バーが閉じるときにストキャスティックとそのシグナルラインが交差された場合に形成されます。
コンパイルされたAsimmetricStochNR.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。
図１チャートでの取引履歴のインスタンス。
H4での2011のAUDUSDの検証結果：
図2 検証結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1279
Exp_XMA_Range_Bands
XMA_Range_Bands指標を使ったブレイクスルーシステム。Spectr
単純移動平均の値で正規化された金融資産の発振スペクトル。
ShowOpenDayLevel
（2時間未満の）任意の時間枠で一日の始値を表示し、開始時刻のシフトを実行しチャートでの日曜日の存在を検討する能力を有する指標StopLevelCounter
このエキスパートアドバイザーはポジションの、チャートで固定されたレベルまでの価格の動きによる利益計算機です。