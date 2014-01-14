CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Exp_AsimmetricStochNR - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1240
Avaliação:
(26)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Sistema de negociação baseado no indicador AsimmetricStochNR. O sinal de negociação é formado após o fechamento da barra, quando há o cruzamento do estocástico e sua linha de sinal.

Coloque o arquivo compilado AsimmetricStochNR.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Resultados do teste para o par AUDUSD H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1279

AbsoluteStrength AbsoluteStrength

O oscilador que mostra os pontos fortes dos compradores (Bulls) e vendedores (Bears) separadamente.

BB 3sigma BB 3sigma

Bandas Bollinger +-3sigma. Você pode alterar o período e a proporção do sigma (tamanho adequado de Desvio é de 0,5~1,0).

Previsão de preço pelo Vizinho mais Próximo encontrado por um coeficiente de correlação ponderada Previsão de preço pelo Vizinho mais Próximo encontrado por um coeficiente de correlação ponderada

Este indicador localiza o vizinho mais próximo utilizando um coeficiente de correlação ponderada, onde os preços mais recentes têm pesos maiores. O peso decai linearmente dos´preços mais novos para os mais velhos dentro de um padrão.

ant-GUBreakout ant-GUBreakout

Indicador para exibir intervalos de tempo.