Exp_AsimmetricStochNR - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Торговая система с использованием индикатора AsimmetricStochNR. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло пересечение стохастиком его сигнальной линии.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора AsimmetricStochNR.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2011 год на AUDUSD H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

