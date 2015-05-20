CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

X2MA_StDev - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
955
Ranking:
(14)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
x2ma_stdev.mq5 (13 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador X2MA con indicación adicional de intensidad de tendencia mediante puntos de color, en base a un algoritmo de desviación estándar.

Si la desviación estándar del indicador X2MA es superior al valor del parámetro de entrada dK, entonces aparecerá un punto de color en la media móvil, con el color correspondiente a la dirección de la tendencia actual.

input double dK=2.0;  // Coeficiente para el filtro cuadrático

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Include), sobre cuyo funcionamiento se puede encontrar información más detallada en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig. 1. Indicador X2MA_StDev

Fig.1. Indicador X2MA_StDev

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12780

ForexProfitBoost_2nb_HTF_Signal ForexProfitBoost_2nb_HTF_Signal

El indicador muestra la dirección de la tendencia o la señal para las operaciones del indicador ForexProfitBoost_2nbSign.

ForexProfitBoost_2nbSign ForexProfitBoost_2nbSign

Indicador de señal de semáforo con un algoritmo basado en el cruzamiento de dos medias móviles.

AML_StDev AML_StDev

Indicador AML con indicación adicional de intensidad de tendencia mediante puntos de color, en base a un algoritmo de desviación estándar.

Bezier_StDev Bezier_StDev

Indicador Bezier con indicación adicional de intensidad de tendencia mediante puntos de color, en base a un algoritmo de desviación estándar.